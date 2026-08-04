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Фетисов оценил шансы провести хоккейный матч между сборными России и США

Фетисов не верит, что хоккейный матч между сборными России и США произойдет
Алексей Даничев/РИА Новости

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не верит, что хоккейный матч между сборными России и США произойдет, передает Sport24.

«Я же не фокусник и не волшебник. Но судя по тому, что нас как самостоятельную команду не пустили на All-Star Break в НХЛ, матч между Россией и США нескоро произойдет», — сказал Фетисов.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации неактуальны.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Фетисов рассказал, деградировал ли российский хоккей.

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