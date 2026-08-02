Фетисов рассказал, деградировал ли российский хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российский хоккей не деградировал, передает «Советский спорт».

«Деградировал ли российский хоккей за время отстранения? Наш хоккей не деградировал, а те, кто изолировал сборную России — да», — сказал Фетисов.

30 июля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал IIHF после продления бана России.