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Спорт

Фетисов рассказал, деградировал ли российский хоккей

Фетисов: российский хоккей не деградировал
Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российский хоккей не деградировал, передает «Советский спорт».

«Деградировал ли российский хоккей за время отстранения? Наш хоккей не деградировал, а те, кто изолировал сборную России — да», — сказал Фетисов.

30 июля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал IIHF после продления бана России.

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