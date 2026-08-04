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Махачев заявил, что Макгрегор потратил все на алкоголь и наркотики

Боец UFC Махачев: Макгрегор потратил все на алкоголь и наркотики
Louis Grasse/Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев заявил, что ирландец Конор Макгрегор вернется в октагон, передает MMA Junkie.

«Мне кажется, он все же проведет еще один поединок в UFC. После этого он перейдет в бокс или что-то в таком духе, чтобы зарабатывать деньги. Может, он потратил все деньги на наркотики и алкоголь», — сказал Махачев.

12 июля Макгрегор и Макс Холлоуэй встретились в октагоне на турнире UFC 329. Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

Ранее Макгрегор рассказал, когда выйдет на следующий бой.

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