Макгрегор рассказал, когда выйдет на следующий бой

Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своих соцсетях заявил о намерении вернуться в октагон летом 2027 года.

«Это была травма передней крестообразной связки и мениска. Та же травма, что и в первом бою с Холлоуэем, только на этот раз на другой ноге. Тогда я вернулся к соревнованиям через 9 месяцев, чтобы сразиться с Диего Брандао. С учетом современных достижений в области регенеративной медицины и улучшенных методов тренировок, я вполне могу вернуться к следующему лету», — написал Макгрегор.

12 июля Макгрегор и Макс Холлоуэй встретились в октагоне на турнире UFC 329. Ирландский боец был снят с поединка судейским решением по ходу первой пятиминутки из-за повреждения ноги. Сразу после стартовой сирены Макгрегор полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился правой ногой на настил, из-за чего не смог продолжить бой.

Первый бой между ними состоялся 17 августа 2013 года на UFC Fight Night 26 в Бостоне. Тогда победу единогласным решением судей одержал Макгрегор. Для ирландца поединок стал первым с 2021 года. В MMA у Макгрегора 22 победы и 6 поражений, у Холлоуэя — 27 побед и 9 поражений.

Ранее российский боец UFC заявил, что Макгрегору пора уходить.