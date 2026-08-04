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«Ростов» разгромил «Акрон» в матче Кубка России

«Ростов» со счетом 4:0 разгромил «Акрон» в матче Пути РПЛ Кубка России
Сергей Пивоваров/РИА Новости

«Ростов» на выезде разгромил тольяттинский «Акрон» в матче Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 4:0. В начале первого тайма отличились Олакунле Олусегун и Ярослав Михайлов. Во втором тайме точными ударами отметились Имран Азнауров и Данила Прохин.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Также в группе с «Акроном» и «Ростовом«играют московские «Локомотив» и ЦСКА. Действующим обладателем национального кубка является московский «Спартак», который в прошлом финале в серии пенальти обыграл «Краснодар».

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