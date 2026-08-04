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Спорт

«Надо играть, хоть на Луне»: российский волейболист об отказе России от поездки на ЧМ

Волейболист Спиридонов не поддержал отказ сборной России сыграть на ЧМ в Польше
@volleyballvfv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов выступил против решения сборной России не ехать на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Польше, передает Mash на спорте.

«Я считаю, федерация поступила неправильно, что сборная отказалась от ЧМ в Польше. Раз нас допустили, то какая разница, где играть, в Польше, в Италии или на Луне? Надо играть», — сказал Спиридонов.

4 августа стало известно, что сборная России примет участие в розыгрыше Лиши наций — 2027.

8 июля FIVB объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Ранее стало известно, что сборная России по волейболу сыграет в Лиге наций — 2027.

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