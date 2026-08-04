Сбер поможет тренерам спортивных клубов

Исследователи команды Sber AI представили ИИ-решения, которые помогут тренерам футбольных клубов, сообщает пресс-служба банка.

Презентация прошла в рамках конференции о применении генеративного ИИ в футболе в кампусе «СберУниверситета». В конференции приняли участие руководители и тренеры проекта «Футбольное будущее», аналитики, скауты и спортивные медицинские работники.

Как рассказал управляющий директор, начальник управления развития перспективных технологий Сбербанка Семен Буденный, проект «Футбольное будущее» дает возможность внедрять ИИ-инструменты в работу детских тренеров и помогать анализировать тренировочный процесс.

«При этом диалог с наставниками позволяет нам совершенствовать наши продукты, делая их действительно полезными для российского футбола и развития молодых спортсменов», — сказал он.

Одно из представленных решений – сервис для просмотра, нарезки и систематизации видео матчей, предназначенный для подготовки разборов и анализа. Также участникам представили решение для создания визуальных конспектов и управления календарем тренировок.

«Наша главная цель — чтобы любой тренер в стране мог быстро получить доступ к удобным инструментам, получить всю необходимую поддержку с нашей стороны в их внедрении в ежедневную работу», — отметил заместитель генерального директора по спортивным вопросам ПФК ЦСКА Евгений Шевелев.

Кроме того, исследователи показали носимые устройства для тренеров, которые предоставят показатели игроков в едином интерфейсе.

«Благодаря проекту «Футбольное будущее» талантливые дети будут учиться у тренеров нового поколения, вооруженных лучшими цифровыми инструментами. Уверена, что игнорировать искусственный интеллект сегодня — значит остаться в прошлом и упустить конкурентные преимущества», — рассказала директор проектов АСИ Нина Добрынченко.