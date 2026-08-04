Лидер «Зенита» хочет больше денег

Инсайдер Карпов: Максим Глушенков хочет зарабатывать в «Зените» €3,7 млн в год

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Максим Глушенков хочет подписать новый контракт с клубом на существенно более выгодных для себя условиях. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, Глушенков намерен зарабатывать в клубе не менее €3,7 млн/год (₽27,75 млн/мес). Данную сумму игрок выставил как ориентир из-за предложения сине-бело-голубых для нападающего Константина Тюкавина, составившего €4 млн/год (₽30 млн/мес).

Во 2-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Оренбург». Встреча прошла 2 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0.

Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил третий мяч и оформил хет-трик.

Для Глушенкова этот хет-трик стал третьим в карьере в матчах Российской премьер-лиги. Ранее он забивал три гола «Ростову» в 3-м туре сезона-2024/25, а также оформил покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре того же сезона.

Ранее нападающий «Зенита» Александр Соболев отказался от общения со СМИ.