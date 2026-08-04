«Всю жизнь крадут»: тренер по синхронному плаванию отвергла обвинения РФ в плагиате на ЧЕ-2026

Бывший главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская в интервью РИА Новости раскритиковала обвинения россиянок в плагиате элементов из программы сборной Испании на чемпионате Европы 2026 года.

По ее словам, в синхронном плавании соперницы всегда друг у друга подсматривали какие-либо фишки для того, чтобы усилить свое выступление.

«Что значит «украли идею»? Всю жизнь в синхронном плавании кто-то у кого-то что-то крадет. И у нас в первую очередь. Что такое украсть? Люди переработали эту идею, сделали, технично отработали. Поскольку правила позволяют это делать, судить, кто у кого что украл, очень трудно», — сказала Покровская.

За сборную России выступали Елена Шабанова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, Кира Черезова, Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова.

Россиянки за свое выступление набрали 285,0346 балла, исполнив в конце программы тот же гибрид, что и сборная Испании, которая заняла второе место (282,3541). Замкнули тройку итальянки (256,1558). На чемпионате Европы в Париже россияне выступают под нейтральным флагом.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее россияне завоевали серебро чемпионата Европы в синхронных прыжках в воду.