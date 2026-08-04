Велогонщиц будут проверять на предмет искусственного увеличения груди

Гонщиц на «Тур де Франс» будут проверять на увеличение груди ради аэродинамики

Участвующих в веломногодневке «Тур де Франс» спортсменок будут проверять на предмет искусственного увеличения груди, сообщает WielerFlits.

Перед четвертым этапом тура Международный союз велосипедистов (UCI) объявил о проведении тщательной проверки униформы для недопущения искусственного увеличения ее аэродинамических способностей.

В организации считают, что спортсменки используют специальные накладки в бюстгальтерах, чтобы увеличить грудь – по правилам UCI подобное запрещено.

По расчетам профессора аэродинамики Берта Блокена, увеличение груди накладками уменьшает сопротивление воздуха на 3,6%, что способно принести преимущество более чем на три секунды на дистанции в 4 км.

Гонка «Тур де Франс» — самая известная и престижная велосипедная гонка мира, проводимая уже более ста лет во Франции. Соревнования проводятся как в родной стране, так и близлежащем зарубежье, ежегодно в течение трех недель в июле. Только во время первой и Второй мировой войны тур был отменен. Велогонку проводит фирма Amaury Sport Organisation (ASO), которая также проводит Ралли Дакар.

Ранее во Франции сократили один этап «Тур де Франс» на фоне пожаров.