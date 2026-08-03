Назван клуб, который выглядит значительно сильнее всех в РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт назвал петербургский клуб самым сильным в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Vprognoze.ru.

«Середина поля у «Зенита» очень сильная. На сегодняшний день «Зенит» выглядит значительно сильнее всех остальных клубов РПЛ в начале чемпионата», — сказал Рапопорт.

В прошлом туре РПЛ «Зенит» обыграл «Оренбург» Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счетом 3:0.

Все три гола забил полузащитник гостей Максим Глушенков: на 6-й минуте он открыл счет, на 58-й оформил дубль, а на 66-й забил третий мяч и оформил хет-трик.

Для Глушенкова этот хет-трик стал третьим в карьере в матчах Российской премьер-лиги. Ранее он забивал три гола «Ростову» в 3-м туре сезона-2024/25, а также оформил покер в игре с «Оренбургом» в 10-м туре того же сезона.

Ранее был назван лучший футболист РПЛ.