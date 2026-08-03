Россияне завоевали серебро чемпионата Европы в синхронных прыжках в воду

Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро ЧЕ в синхронных прыжках в воду

Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер стали серебряными призерами чемпионата Европы в синхронных прыжках в воду.

Россияне набрали 408,99 балла. Первое место занял немецкий дуэт Лу Массенберг и Жонатан Шауэр (423,84). Замкнули тройку сильнейших итальянцы Стефано Белотти и Маттео Санторо (386,07).

2 августа Российские прыгуны в воду Илья Молчанов и Елизавета Кузина стали серебряными призерами чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

Спортсмены показали результат в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. По итогам пяти попыток Молчанов и Кузина набрали 286,17 балла и заняли второе место. Золото досталось итальянцам Маттео Санторо и Кьяре Пеллакани (305,85), а бронзу выиграли немцы Луис Авила Санчез и Лена Хентшель (284,19).

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

Ранее россияне завоевали серебро в эстафете на чемпионате Европы.