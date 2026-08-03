МОК отказался комментировать иск Украины в CAS по поводу восстановления ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) не стад комментировать иск Украины в Спортивный арбитражный суд по поводу восстановления Олимпийского комитета России, передает РИА Новости.

«МОК не будет комментировать продолжающееся разбирательство в CAS. Позиция МОК изложена в нашем пресс-релизе от 7 июля 2026 года», — заявили в МОК.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной. 29 июля Украина обратилась в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение МОК.

Ранее в МОК ответили украинцам на претензии по работе с Михаилом Дегтяревым из-за санкций ЕС.