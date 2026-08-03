Инфантино попросит администрацию Трампа помочь ему сохранить должность

Инфантино обратится за помощью к администрации Трампа для сохранения должности

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино намерен обратиться к администрации американского лидера Дональда Трампа с просьбой о содействии в сохранении своего поста, сообщает New York Post.

«Он хотел связаться с госсекретарем по телефону и обсудить, как футбол может стать формой мягкой силы для Америки. Но мы все знаем, что речь идет о сохранении рабочего места», — сообщили изданию.

По данным источника, в понедельник Инфантино проведет телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, поскольку связаться напрямую с Трампом ему не удалось. Выборы нового главы ФИФА запланированы на март 2027 года

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил против продажи прав на ЧМ инвесторам.