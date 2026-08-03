Сборной России присудили победу после отказа Новой Зеландии провести матч

Сборной России по футзалу засчитали техническую победу над командой Новой Зеландии в рамках турнира Continental Futsal Championship, который проходит в Таиланде, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Федерация футбола Новой Зеландии отказалась проводить встречу, поэтому российской команде присудили победу со счетом 3:0.

Ближайший матч сборной России состоится 5 августа — соперником станет команда Афганистана.

Турнир Continental Futsal Championship принимает Бангкок с 1 по 6 августа на арене Nonthaburi Stadium. В соревнованиях участвуют команды Таиланда, Афганистана, Вьетнама и Новой Зеландии.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее УЕФА подготовил свою версию чемпионата мира по футболу.