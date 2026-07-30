УЕФА подготовил свою версию чемпионата мира по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил концепцию собственного футбольного турнира под названием «Глобальная лига наций», который может выступать в качестве альтернативы чемпионату мира, передает Sky News.

Формат, который был разработан еще в 2017 году, предусматривает семь дивизионов по восемь команд. Участники распределяются по дивизионам в соответствии с рейтингом национальных сборных. В каждом дивизионе квоты распределены следующим образом: три команды из Европы, две из Южной Америки, по одной из Африки, Азии и Северной Америки. Сборная Океании включена только в четвертый по силе дивизион.

Изначально идею не реализовали из-за приоритетов главы ФИФА Джанни Инфантино, который сосредоточился на запуске расширенного клубного чемпионата мира.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Ранее в РФС поддержали решение УЕФА бойкотировать турниры ФИФА.