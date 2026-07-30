Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Спорт

УЕФА подготовил свою версию чемпионата мира по футболу

УЕФА разработал концепцию альтернативного турнира чемпионата мира
Richard Juilliart/Shutterstock/FOTODOM

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подготовил концепцию собственного футбольного турнира под названием «Глобальная лига наций», который может выступать в качестве альтернативы чемпионату мира, передает Sky News.

Формат, который был разработан еще в 2017 году, предусматривает семь дивизионов по восемь команд. Участники распределяются по дивизионам в соответствии с рейтингом национальных сборных. В каждом дивизионе квоты распределены следующим образом: три команды из Европы, две из Южной Америки, по одной из Африки, Азии и Северной Америки. Сборная Океании включена только в четвертый по силе дивизион.

Изначально идею не реализовали из-за приоритетов главы ФИФА Джанни Инфантино, который сосредоточился на запуске расширенного клубного чемпионата мира.

30 июля УЕФА заявил о бойкоте турниров Международной федерации футбола (ФИФА).

28 июля появилась информация, что глава ФИФА Джанни Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций. Среди потенциальных инвесторов рассматривается фонд Thrive Eternal американского предпринимателя Джошуа Кушнера.

Ранее в РФС поддержали решение УЕФА бойкотировать турниры ФИФА.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Льготы по банковской карте и прибавки к пенсии. Что изменится для россиян с 1 августа
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!