Макрон в разговоре с Инфантино выступил против продажи прав на ЧМ инвесторам

Макрон выступил против продажи прав на ЧМ в разговоре с Инфантино

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказался против предложения о продаже доли в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщает L'Équipe.

Как сообщает издание, Макрон в беседе с Инфантино прямо заявил, что не одобряет данный проект ФИФА и не поддерживает его. Помимо этого, президент провел отдельный телефонный разговор с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. В ходе этого разговора Макрон выразил Чеферину свою полную поддержку в вопросе, касающемся коммерческой реформы ФИФА, и подтвердил солидарность с позицией УЕФА.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Ранее Уэльс первым отозвал поддержку кандидатуры Инфантино на пост главы ФИФА.