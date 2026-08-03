«Меня можно победить»: чемпион UFC Махачев об отношении к тренировкам

Чемпион UFC Махачев заявил, что никто не тренируется больше него

Обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев в подкасте Game Set Padel Podcast заявил о своем отношении к тренировочному процессу и выразил уверенность в своей подготовке.

«Меня можно победить. Но кто способен на это? Кто тренируется больше меня? Знаю, никто не тренируется больше меня. Морально я готов, физически тоже готов и способен сразиться с кем угодно», — сказал Махачев.

Бой Махачева с ирландцем Иэном Гэрри возглавит турнир UFC 330 16 августа. Россиянин будет защищать чемпионский пояс в полусреднем весе.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком дивизионе. Он поставил рекорд по количеству защит титула в легком весе — четыре успешных защиты подряд. В новом весе российский боец сумел стать чемпионом UFC, одолев австралийца Джека Делла Маддалену.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Всего в карьере Махачев провел 29 боев и одержал 28 побед. На счету Гэрри 21 победа в 22 поединках.

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