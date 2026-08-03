В Минспорте объяснили, что грозит атлетам за смену спортивного гражданства

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил, что грозит российским атлетам за смену спортивного гражданства. Его слова передает журнал «Эксперт».

«Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен», — сказал Дегтярев.

Министр также отметил, что то на подготовку одного спортсмена государство и федерации ежегодно направляют до 1,5 млн рублей, включая содержание инфраструктуры и зарплаты тренерского штаба.

Срок карантина при смене гражданства, согласно уставам международных федераций, варьируется от двух до четырех лет.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) призвал федерации отменить ограничения для российских спортсменов, признав прежние рекомендации недействительными. Однако ряд федераций заявили, что их позиция в отношении россиян останется неизменной.

Ранее Татьяна Тарасова раскрыла отношение к меняющим гражданство российским спортсменам.