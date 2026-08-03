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Спорт

В Минспорте объяснили, что грозит атлетам за смену спортивного гражданства

Дегтярев предложил возмещать затраты на подготовку спортсменов при смене флага
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил, что грозит российским атлетам за смену спортивного гражданства. Его слова передает журнал «Эксперт».

«Думаю, мы придем к тому, что будем заключать юридически обязывающие соглашения между федерациями и спортсменами. Когда спортсмен уходит и меняет флаг, международная федерация по своим уставам вводит в отношении него карантин. Теоретически, если спортсмен компенсирует все расходы, понесенные на него государством и федерацией, карантин может быть сокращен», — сказал Дегтярев.

Министр также отметил, что то на подготовку одного спортсмена государство и федерации ежегодно направляют до 1,5 млн рублей, включая содержание инфраструктуры и зарплаты тренерского штаба.

Срок карантина при смене гражданства, согласно уставам международных федераций, варьируется от двух до четырех лет.

7 июля Международный олимпийский комитет (МОК) временно восстановил деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) призвал федерации отменить ограничения для российских спортсменов, признав прежние рекомендации недействительными. Однако ряд федераций заявили, что их позиция в отношении россиян останется неизменной.

Ранее Татьяна Тарасова раскрыла отношение к меняющим гражданство российским спортсменам.

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