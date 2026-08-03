Клубный ЧМ-2029 находится под угрозой из-за ФИФА

Клубный чемпионат мира 2029 года может не состояться из-за отсутствия договоренностей между Международной федерацией футбола (ФИФА) и ведущими европейскими клубами об участии в турнире. Об этом сообщает Daily Express.

Интерес к проведению соревнований выразили Австралия, Новая Зеландия, Бразилия, Германия, Мексика и Англия. Однако наиболее вероятными кандидатами на проведение турнира называются Катар и Соединенные Штаты Америки.

В 2025 году клубный чемпионат мира прошел в США с 14 июня по 13 июля. Турнир был проведен в расширенном формате с участием 32 команд, тогда в финальном матче лондонский «Челси» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Ранее стало известно о намерении УЕФА добиться снятия Инфантино с поста главы ФИФА.