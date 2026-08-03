Министр спорта России рассказал, когда WADA полностью восстановит РУСАДА

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) осенью может вернуть полноценный статус соответствия в рамках Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова передает журнал «Эксперт».

«Сейчас мы выходим из арбитражного суда с мировым соглашением, и претензии к РУСАДА должны быть в ближайшее время сняты. После этого приедут аудиторы, проверят соответствие нашего агентства требованиям кодекса. Если мы успеем все это сделать, то осенью РУСАДА вполне может вновь обрести полноценный статус соответствия в рамках WADA», — сказал Дегтярев.

7 июля Международный олимпийский комитет отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. В МОК пояснили, что пока что решение является временным. По информации ряда СМИ, оно станет постоянным, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет приведено в соответствие кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее в МОК ответили украинцам на претензии по работе с Дегтяревым из-за санкций ЕС.