Кучеров лидирует в рейтинге лучших нападающих НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил рейтинг 20 лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии NHL Network.

Вторую позицию в списке занял чешский форвард Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз». Третье место досталось ещЕ одному представителю России — Кириллу Капризову, выступающему за «Миннесота Уайлд». Артемий Панарин, который защищает цвета «Лос-Анджелес Кингз», расположился на 12-й строчке.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, являющийся рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб (929 голов), в этот перечень не попал.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Рассматривается экспертами как один из сильнейших хоккеистов мира XXI века. Один из пяти хоккеистов, отдавших 100 передач за регулярный сезон, и один из двух, отдавших 80 передач четыре сезона подряд. Кучеров быстрее всех российских хоккеистов набрал 1000 очков в регулярных сезонах НХЛ (809 матчей).

За «Тампу» Кучеров играет с 2013 года.

Ранее Кучерова назвали одним из умнейших игроков в истории НХЛ.