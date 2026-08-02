Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

«Краснодар» переиграл «Факел» в матче РПЛ

«Краснодар» одержал победу над «Факелом» в матче 2-го тура РПЛ
ФК «Краснодар»

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Факелом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе в Краснодаре и завершилась со счетом 3:2. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На четвертой минуте счет открыл Жубал, переправив мяч в сетку после подачи с фланга. На 27-й минуте Никита Кривцов удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел с правого фланга. На 59-й минуте Кривцов оформил дубль, реализовав выход один на один с вратарем.

На 51-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» за фол в штрафной, но голкипер Станислав Агкацев отразил удар Акселя Гнапи. На 85-й минуте Максим Тарпищев забил головой после навеса с левого фланга. На 87-й минуте Алексей Сутормин сократил отставание до минимального, добив мяч в ближний угол.

«Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с нулевым количеством очков располагается на 14-й позиции.

Ранее Максим Глушенков объяснил, почему не праздновал голы в матче с «Оренбургом».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 2 августа. Массированная атака ВСУ и ответ на нее, затопление Приморья и нашествие бобров
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!