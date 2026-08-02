«Краснодар» переиграл «Факел» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Факелом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе в Краснодаре и завершилась со счетом 3:2. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

На четвертой минуте счет открыл Жубал, переправив мяч в сетку после подачи с фланга. На 27-й минуте Никита Кривцов удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел с правого фланга. На 59-й минуте Кривцов оформил дубль, реализовав выход один на один с вратарем.

На 51-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара» за фол в штрафной, но голкипер Станислав Агкацев отразил удар Акселя Гнапи. На 85-й минуте Максим Тарпищев забил головой после навеса с левого фланга. На 87-й минуте Алексей Сутормин сократил отставание до минимального, добив мяч в ближний угол.

«Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с нулевым количеством очков располагается на 14-й позиции.

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