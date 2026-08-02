«Эмоциональные качели»: Сафонов о первой неделе подготовки в «ПСЖ»

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от начала подготовки к сезону-2026/27.

«Первая неделя подготовки уже позади. Нужно снова адаптироваться к ритму ежедневных тренировок. Для меня эта неделя прошла на эмоциональных качелях. Из-за усталости, тяжелых тренировок и возвращения в режим меня постоянно бросало от сонливости и полного отсутствия сил к бодрости и свежести», — написал футболист.

12 августа ПСЖ сыграет за Суперкубок УЕФА с «Астон Виллой».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. За это время он провел 43 матча, пропустил 40 мячей и 19 раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

В финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 «ПСЖ» обыграл лондонский «Арсенал». Сафонову по ходу первого тайма потребовалась медицинская помощь после того, как он столкнулся головой с Маркиньосом. Он смог продолжить игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось выиграть этот турнир дважды.

Ранее стало известно, сколько Сафонов тратит на аренду виллы в Париже.