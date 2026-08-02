Гуменник вернулся в Россию после завершения стажировки в США

Гуменник завершил стажировку в США у Арутюняна и вернулся в Россию

Российский фигурист Петр Гуменник вернулся в Санкт-Петербург после завершения трехмесячных сборов в Лос-Анджелесе под руководством тренера Рафаэля Арутюняна. Об этом сообщает Sport24.

Гуменник продолжит подготовку к предстоящему сезону в Санкт-Петербурге.

Гуменник проводил второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина. Туктамышева в США работает.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

30 июня Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Данное решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Ранее Гуменник и Туктамышева вновь поделились совместным фото из США.