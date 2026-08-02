Российские синхронисты стали бронзовыми призерами чемпионата Европы

Российские синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по водным видам спорта в технической программе дуэтов в миксте.

По итогам выступления россияне получили 215,9201 балла.

Первый элемент программы — поддержка — не был засчитан судьями из-за ошибки в заявке. Трофимов и Румянцева исполнили элементы, не указанные в карточке, за это судьи обнулили им баллы за данный компонент.

Золотые медали выиграли британцы Ранджо Томблин и Изабелль Торп с результатом 229,6783 балла. Серебро завоевали итальянцы Филиппо Пелати и Лукреция Руджеро (229,0092). Соревнования проходят в Париже.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

Ранее россиянки вышли в финал ЧЕ по прыжкам в воду с трамплина.