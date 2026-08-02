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Спорт

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого потерпел третье поражение подряд

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл 3-й матч подряд в китайской Суперлиге
Алексей Филиппов/РИА Новости

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Леонида Слуцкого проиграл «Ляонин Тежэнь» в матче 21-го тура чемпионата Китая по футболу.

Встреча завершилась со счетом 1:3.

У победителей дубль оформил Жефферсон (9-я и 86-я минуты), еще один мяч с пенальти на 32-й минуте забил Такахиро Кунимото. Единственный гол у команды Слуцкого на 71-й минуте также с пенальти провел Сауло Минейро.

Это поражение стало третьим подряд для команды Слуцкого. Ранее «Шанхай Шэньхуа» уступил «Шаньдун Тайшань» (0:2) и «Бэйцзин Гоань» (1:3).

После 21 тура клуб набрал 19 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Перед началом сезона с команды было снято 10 очков по итогам антикоррупционного расследования в китайском футболе.

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу. В России он также тренировал московский ЦСКА и работал главным тренером национальной российской команды.

Ранее игрок «Зенита» первым в сезоне РПЛ оформил хет-трик.

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