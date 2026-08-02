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Спорт

ФИФА предрекли нового руководителя

Бывший член комитета по этике РФС Созин предрек смену руководства ФИФА
Ueslei Marcelino/Reuters

Бывший член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин заявил, что президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино следует объявить вотум недоверия, а организации — сменить руководителя. Его слова передает издание «Подъем».

«Ему не только должны выдать вотум недоверия, его просто обязаны не переизбирать. Он запятнал себя абсолютно по самое горло, он не может руководить футболом, он поддался на манипуляции американской администрации и сдался», — сказал Созин.

Он также отметил, что Инфантино должен покинуть свой пост, если хочет сохранить лицо, и предложил функционеру возглавить какую-нибудь крупную структуру в США.

28 июля появилась информация, что Инфантино прорабатывает создание отдельной компании для управления турниром и продажу инвесторам около 20-30% ее акций.

Однако подобная инициатива вызвала неприятие. Все страны-члены УЕФА, включая Россию, приняли единогласное решение о бойкоте чемпионата мира — 2030 в случае принятия этого проекта, позднее к этому присоединились присоединились Азиатская конфедерация футбола и КОНКАКАФ. Из-за этого ФИФА от этого проекта отказалась.

Ранее стало известно о намерении УЕФА добиться снятия Инфантино с поста главы ФИФА.

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