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Спорт

Россиянки вышли в финал чемпионата Европы по прыжкам с трамплина

Россиянки Айдарова и Клюева вышли в финал ЧЕ по прыжкам в воду с трамплина
Global Look Press

Россиянки Кристина Айдарова и Ульяна Клюева вышли в финал чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже.

Спортсменки показали результат в прыжках в воду с метрового трамплина. По итогам соревнований Айдарова набрала 255,95 балла и заняла второе место. Клюева с результатом 245,90 балла стала шестой.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе, несмотря на допуск от European Aquatics для юниоров с флагом и гимном, полученный в феврале.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны. При этом часть федераций указала, что их позиция в отношении российских спортсменов останется неизменной.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Такая же позиция была применена и для Олимпиады в 2026 году, несколько спортсменов были допущены на Игры в нейтральном статусе.

Ранее в МОК ответили украинцам на претензии по работе с Дегтяревым из-за санкций ЕС.

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