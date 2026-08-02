Дзюбе дали совет, чем заняться вместо футбола

Экс-игрок Деменко: Дзюба может себя и в бизнесе попробовать

Если Артем Дзюба в ближайшее время не найдет новую команду, ему стоит завершить карьеру с высоко поднятой головой и занятся новой деятельностью. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист сборной России, «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко.

«Мне кажется, лучше уходить на хорошей ноте. Возможно, стать тренером или пойти на другую должность, например, спортивного директора. Плавно переходить на эти позиции. Не думаю, что у Артема проблемы с финансами. Он может себя и в бизнесе попробовать — тем более у него есть что-то, что можно развивать и дальше», — полагает Деменко.

Свою карьеру Дзюба начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демирспор». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Также Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России.

Ранее Деменко оценил уровень Дзюбы.