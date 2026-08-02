Российская фигуристка назвала Малинина уникальным

Бронзовый призёр чемпионата мира Елена Радионова позитивно восприняла новость о том, что американец Илья Малинин не будет брать паузу в карьере, передает «Матч ТВ».

«Конечно, это хорошая новость, что Илья Малинин будет выступать в следующем сезоне. Он уникальный фигурист. И мир фигурного катания не хочет такого фигуриста терять, потому что на него приходят люди, на него хотят смотреть, у него огромная армия болельщиков», — сказала Радионова.

На зимних Олимпийских играх — 2026 Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). При этом он стал олимпийским чемпионом — 2026 в командном турнире в составе сборной США.

После Олимпиады Малинин завоевал золотую медаль чемпионата мира. Он — первый фигурист, который сумел чисто исполнить четверной аксель в программе.

Ранее Илья Авербух рассказал, удивило ли его решение Малинина выступать в новом сезоне.