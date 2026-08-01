Авербух рассказал, удивило ли его решение Малинина выступать в новом сезоне

Авербух: я не удивлен, что Малинин будет выступать в новом сезоне

Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что его не удивило решение американского фигуриста Ильи Малинина выступать в новом сезоне, передает Sport24.

«Я вообще не удивлен. Не нужно было серьезно относиться к эмоциональным заявлениям ещё юного спортсмена. А нашим фигуристам должно быть все равно, будет ли он кататься или нет», — сказал Авербух.

На зимних Олимпийских играх — 2026 Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла). При этом он стал олимпийским чемпионом — 2026 в командном турнире в составе сборной США.

После Олимпиады Малинин завоевал золотую медаль чемпионата мира. Он — первый фигурист, который сумел чисто исполнить четверной аксель в программе.

Ранее Малинин анонсировал важное заявление.