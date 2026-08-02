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Спорт

Участник ЧМ-2026 готов сыграть с Россией

Сборная Узбекистана по футболу готова сыграть с Россией
REUTERS/Annegret Hilse

Руководитель отдела сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усман Тошев заявил о готовности национальной команды сыграть с Россией, передает Sport24.

«Мы готовы и будем рады сыграть со сборной России. На данный момент у нас подтвержден только один товарищеский матч — против Южной Кореи в октябре. Поэтому мы открыты к тому, чтобы провести встречу», — сказал Тошев.

В рамках последнего сбора российские футболисты под руководством Валерия Карпина провели три матча: с Буркина‑Фасо и Тринидада и Тобаго (3:0, 3:0) и уступила команде Египта (0:1).

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года.

Узбекистан на чемпионате мира 2026 года не смог выйти в плей-офф.

Ранее сообщалось, что африканская сборная готова сыграть с Россией.

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