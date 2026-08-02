«В какой-то момент надо принять решение»: экс-игрок сборной оценил уровень Дзюбы

Нападающий Артем Дзюба еще способен играть на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ), но для этого должно сойтись много факторов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист сборной России Максим Деменко.

«Попылить в премьер-лиге еще можно, но зависит от того, где. Я слышал разговоры про «Факел», где сейчас тренирует Олег Василенко. Но 37 лет — все-таки уже серьезный возраст. В душе он может себя чувствовать моложе, может играть и помогать команде. Но большее значение имеет, скажем так, тренерская стратегия и то, как наставник найдет общий язык с Артемом.

Возможно, он хочет найти команду, которая сейчас, можно сказать, в плачевном состоянии, вопрос его мотивации. Но мне кажется, что нужно уже принять, что может не быть предложений. А напрашиваться Артем вряд ли будет.

Да, есть футболисты и гораздо старше, в другой форме. Держать себя в физических кондициях непросто, в какой-то момент надо будет просто принять решение. Не думаю, что Артему захочется, к примеру, в Первую лигу. Хотя, может, и туда он будет готов пойти, чтобы помочь какой-то команде решить задачу [выйти в РПЛ]. Есть еще и вопрос условий, на которые он может согласиться», — полагает Деменко.

Ранее Дзюбе привели в пример Месси и Роналду.