Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

«В какой-то момент надо принять решение»: экс-игрок сборной оценил уровень Дзюбы

Экс-игрок Деменко: вряд ли Дзюба будет куда-то напрашиваться
Александр Вильф/РИА Новости

Нападающий Артем Дзюба еще способен играть на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ), но для этого должно сойтись много факторов. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист сборной России Максим Деменко.

«Попылить в премьер-лиге еще можно, но зависит от того, где. Я слышал разговоры про «Факел», где сейчас тренирует Олег Василенко. Но 37 лет — все-таки уже серьезный возраст. В душе он может себя чувствовать моложе, может играть и помогать команде. Но большее значение имеет, скажем так, тренерская стратегия и то, как наставник найдет общий язык с Артемом.

Возможно, он хочет найти команду, которая сейчас, можно сказать, в плачевном состоянии, вопрос его мотивации. Но мне кажется, что нужно уже принять, что может не быть предложений. А напрашиваться Артем вряд ли будет.

Да, есть футболисты и гораздо старше, в другой форме. Держать себя в физических кондициях непросто, в какой-то момент надо будет просто принять решение. Не думаю, что Артему захочется, к примеру, в Первую лигу. Хотя, может, и туда он будет готов пойти, чтобы помочь какой-то команде решить задачу [выйти в РПЛ]. Есть еще и вопрос условий, на которые он может согласиться», — полагает Деменко.

Ранее Дзюбе привели в пример Месси и Роналду.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!