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Спорт

«И так сильный клуб»: легендарный футболист о возможном переходе Даку в «Спартак»

Экс-футболист Джанашия о трансфере Даку: «Спартак» и так сильный клуб
ФК «Рубин»

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия поделился мнением о возможном переходе нападающего Мирлинда Даку из казанского «Рубина» в московский «Спартак», передает «Чемпионат».

«Может, с Даку и станут лучше, но «Спартак» и так сильный. В «Рубине» он был хорош, но попадёт ли он в обойму «Спартака»? Там другая игра, надо попасть в ритм и быть полезным», — сказал Джанашия.

«Спартак» официальным письмом уведомили Рубин об активации опции выкупа 28-летнего нападающего. С игроком согласован 3-летний контракт.

В первом туре Российской премьер-лиги «Спартак» одолел «Родину». Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 3:0.

«Спартак» в прошлом сезоне национального первенства занял четвертое место. В первом матче сезона команда сражалась за Суперкубок России с петербургским «Зенитом». Основное время кончилось со счетом 1:1, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.

Ранее Юрий Семин заявил, что «Спартак» подписал лучшего футболиста РПЛ.

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