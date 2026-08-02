Тренер назвал проблему «Динамо»

Тренер Кобелев: «Динамо» просто не забивает свои моменты

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что у клуба есть проблемы с реализацией моментов, передает «Матч ТВ».

«Главная проблема «Динамо» — это реализация, команда просто не забивает свои моменты. Мне кажется, что футболисты стали какими‑то медленными. Да, много ударов по воротам, но мяч не идет в ворота», — сказал Кобелев.

В матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» на выезде уступило калининградской «Балтике» в матче РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

Игрок «Балтики» Николай Титков открыл счет на 57-й минуте. Брайан Хиль на 75-й минуте удвоил преимущество «Балтики» ударом с пенальти, но уже через минуту один мяч отыграл Артур Гомес.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» идет на восьмом месте, набрав три очка. «Динамо» занимает 13-е место, набрав один балл.

Ранее Дмитрий Губерниев предрек отставку Сандро Шварца из «Динамо».