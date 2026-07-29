Губерниев предрек отставку Шварца из «Динамо»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время покинет клуб. Его слова передает «Матч ТВ».

«Потому что Шварца не надо было приглашать. Я с самого начала говорил, что это ерунда. Но, думаю, его скоро выгонят. Поэтому всё в порядке», — сказал Губерниев.

В первом туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» — 1:1.

Сандро Шварц возглавлял московское «Динамо» с октября 2020 по май 2022 года. При нем клуб завоевал бронзовые награды чемпионата России в сезон‑2021/22, а широкой аудитории стали известны воспитанники Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Позднее Шварц работал в «Герте», но был уволен в апреле 2023 года, когда клуб замыкал таблицу Бундеслиги. А в декабре 2023 года подписал соглашение с американским «Нью‑Йорк Ред Буллз».

Текущий контракт Шварца с бело-голубыми заключен до 30 июня 2029 года.

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