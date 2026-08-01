«Отвратительная ложь»: Гашек о продлении бана России

Бывший вратарь московского «Спартака» Доминик Гашек раскритиковал в своих соцсетях Международную федерацию хоккея (IIHF) после того, как организация продлила отстранение России от международных турниров.

«По соображениям безопасности»! Такая отвратительная ложь со стороны IIHF. Это все ради пиара и по большей части теряет свой смысл. Эти люди, включая нашего представителя, — ужасные трусы», — написал Гашек.

30 июля Совет IIHF не допустил россиян до мужского чемпионата мира, юниорского первенства (до 20 лет), а также турниров среди юношей и девушек до 18 лет.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал унижением отстранение сборных России от ЧМ по хоккею.