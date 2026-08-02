Итальянский волейболист хочет сыграть с Россией

Итальянский волейболист Микьелетто заявил, что хочет сыграть с Россией

Двукратный чемпион мира по волейболу итальянец Алессандро Микьелетто заявил, что хотел бы сыграть против сборной России, передает La Gazzetta dello Sport.

«Приятно играть против сильных команд, а сборная России, безусловно, будет таковой», — сказал Микьелетто.

8 июля FIVB объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

Олимпийский комитет России был отстранен Международным олимпийским комитетом 12 октября 2023 года. Причиной дисквалификации стало включение в состав ОКР спортивных организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее петиция против России не нашла поддержки большинства в чате иностранных волейболистов.