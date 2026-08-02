Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поддержал Андреа Пирло, которого не назначили на пост тренера сборной Италии из-за связи с Россией, передает La Gazzetta dello Sport..

«Я рад, что Пирло избежал этого назначения, потому что давление на него было не самым приятным. Обсуждения его связей с Россией было политической, неуклюжей и неудачной попыткой сделать его «нежелательным», — сказал Буффон.

У специалиста в России есть контракт с одной из букмекерских компаний. Ряд СМИ сообщал, что Пирло должен был быть назначен главным тренером сборной Италии, однако из-за этого контракта от его кандидатуры отказались. В частности, об этом писал известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Пирло — футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Пирло считается одним из лучших полузащитников в истории итальянского футбола. Он выступал за «Брешию», «Интернационале», «Милан», «Ювентус», с которым четыре раза подряд выиграл чемпионат Италии, «Нью‑Йорк Сити», где завершил игровую карьеру в 2017 году.

Ранее финский политик назвал беспрецедентной русофобией ситуацию с Пирло.