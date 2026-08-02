Гуменник поблагодарил американского тренера

Чемпион России в мужском одиночном катании Петр Гуменник поблагодарил в своих соцсетях американского тренера Рафаэля Арутюняна за помощь в подготовке к сезону.

«Дорогой Рафаэль Владимирович, я благодарю вас за вашу помощь в подготовке к сезону, за внимание. За то, насколько вы искренне, щедро и бескорыстно делитесь своим многолетним опытом, своими открытиями в технике фигурного катания», — написал Гуменник.

Гуменник проводит второе межсезонье на сборах у тренера Рафаэля Арутюняна. Среди учеников специалиста значатся такие фигуристы, как Нэйтан Чен, Эшли Вагнер, также он работает тренером-консультантом американского фигуриста Ильи Малинина. Туктамышева в США работает.

Гуменник — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер национального первенства, трехкратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025, 2026), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020).

Ранее Гуменник и Елизавета Туктамышева опубликовали совместное фото из США.