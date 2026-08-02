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«Это детский сад»: тренер «Балтики» об игре команды

Тренер «Балтики» Талалаев: команда пропускает через полторы минуты, это детский сад
ФК «Балтика»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев подверг критике свою команду после пропущенного гола от московского «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«После 2:0 прошлогодняя «Балтика» точно бы не отпустила соперника и не дала бы ему поднять голову. Сейчас команда пропускает через полторы минуты. Это детский сад, это пионерлагерь», — сказал Талалаев.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

Игрок «Балтики» Николай Титков открыл счет на 57-й минуте. Брайан Хиль на 75-й минуте удвоил преимущество «Балтики» ударом с пенальти, но уже через минуту один мяч отыграл Артур Гомес.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» идет на восьмом месте, набрав три очка. «Динамо» занимает 13-е место, набрав один балл.

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