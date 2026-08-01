Футбольный эксперт назвал проблему ЦСКА

Футбольный эксперт Андрей Созин заявил, что проблема московского ЦСКА заключается в отсутствии скамейки, передает «Чемпионат».

«ЦСКА сейчас весёлая, но легковесная команда. Проблема в том, что все замены у Игдисамова идут с потерей качества игры. Никто там не может выйти и добавить мощи», — сказал Созин.

Встреча ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, получивший травму в апреле, продолжает восстанавливаться, а новичок команды — вратарь Максим Бориско, купленный у «Балтики», — остался в запасе.

В матче первого тура нового сезона РПЛ ЦСКА обыграл калининградскую «Балтику». Встреча, которая прошла в Москве 24 июля на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась со счетом 2:1.

Ранее Игорь Акинфеев опубликовал пост после ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов».