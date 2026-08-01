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Спорт

«Динамо» уступило «Балтике» в матче РПЛ

«Динамо» со счетом 1:2 уступило «Балтике» в матче РПЛ
Александр Подгорчук/РИА Новости

Московское «Динамо» на выезде уступило калининградской «Балтике» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:2.

Игрок «Балтики» Николай Титков открыл счет на 57-й минуте. Брайан Хиль на 75-й минуте удвоил преимущество «Балтики» ударом с пенальти, но уже через минуту один мяч отыграл Артур Гомес.

В турнирной таблице РПЛ «Балтика» идет на восьмом месте, набрав три очка. «Динамо» занимает 13-е место, набрав один балл.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В следующем туре «Динамо» сыграет со со своими одноклубниками из Махачкалы. Встреча состоится 9 августа. Команды выйдут на поле в 14:30 по московскому времени. «Балтика» в матче третьего тура сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 8 августа. Стартовый свисток арбитра запланирован на 15:30 по московскому времени.

Ранее в «Крыльях Советов» рассказали о задаче на сезон.

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