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«Все сработали неважно»: тренер «Локомотива» о поражении от махачкалинского «Динамо»

Тренер «Локомотива» Галактионов: в матче с «Динамо» все сработали неважно
Владимир Астапкович/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил поражение от махачкалинского «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), заявив, что все сработали неважно, передает «Матч ТВ».

«Не будем сейчас обсуждать кого‑то конкретно. Команда уступила, значит, все, включая тренерский штаб, сработали неважно. В то же время хочу поблагодарить ребят за самоотдачу», — сказал Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На 31-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Вадим Раков. Миро сравнял счет на 57-й минуте, а на 73 минуте Никита Глушков вывел махачкалинцев вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает первое место, набрав шесть очков. «Локомотив» идет в таблице на 11-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 8 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

Ранее легенда сборной России объяснил поражение «Локомотива» от махачкалинского «Динамо».

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