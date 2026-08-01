Легенда сборной России объяснил поражение «Локомотива» от махачкалинского «Динамо»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил поражение московского «Локомотива» от махачкалинского «Динамо», заявив, что столичный клуб недооценил соперника, передает «Чемпионат».

«Случилась недооценка соперника со стороны «Локомотива». А у «Динамо» Махачкала надо похвалить Евсеева. Он мне нравится и как тренер, и как человек. Команду — с победой, а «Локомотив» не смог сыграть надежно», — сказал Булыкин.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На 31-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Вадим Раков. Миро сравнял счет на 57-й минуте, а на 73 минуте Никита Глушков вывел махачкалинцев вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает первое место, набрав шесть очков. «Локомотив» идет в таблице на 11-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 8 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

Ранее казанский «Рубин» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче РПЛ.