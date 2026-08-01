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Легенда сборной России объяснил поражение «Локомотива» от махачкалинского «Динамо»

Экс-футболист Булыкин: «Локомотив» недооценил махачкалинское «Динамо»
Нина Зотина/РИА Новости

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин объяснил поражение московского «Локомотива» от махачкалинского «Динамо», заявив, что столичный клуб недооценил соперника, передает «Чемпионат».

«Случилась недооценка соперника со стороны «Локомотива». А у «Динамо» Махачкала надо похвалить Евсеева. Он мне нравится и как тренер, и как человек. Команду — с победой, а «Локомотив» не смог сыграть надежно», — сказал Булыкин.

Встреча завершилась со счетом 1:2.

На 31-й минуте счет открыл игрок «Локомотива» Вадим Раков. Миро сравнял счет на 57-й минуте, а на 73 минуте Никита Глушков вывел махачкалинцев вперед.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает первое место, набрав шесть очков. «Локомотив» идет в таблице на 11-й строчке, имея в активе один балл.

В следующем туре «Локомотив» сыграет с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 8 августа. Команды выйдут на поле в 18:00 по московскому времени.

Ранее казанский «Рубин» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче РПЛ.

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