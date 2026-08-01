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Спорт

Тренер Тарасова: ISU не хочет, чтобы россияне выступали

Тренер по фигурному катанию Тарасова: ISU не хочет, чтобы россияне выступали
Shatokhina Natalya/Global Look Press

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что международный союз конькобежцев (ISU) не хочет, чтобы россияне выступали на международных соревнованиях, передает РИА Новости.

«Понимаю ли, почему не все российские фигуристы получили нейтральный статус? Не хотят, чтобы мы выступали, поэтому тянут. Именно поэтому нас и отстраняли на четыре год», — сказала Тарасова.

30 июня ISU на своем официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором заявил о допуске российских спортсменов на турниры под эгидой организации с нового сезона.

Российские атлеты будут допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Решение касается представителей всех видов спорта, входящих в ISU — фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Отмечается, что россияне смогут соревноваться как в личных, так и в командных турнирах.

Ранее Яна Рудковская заявила, что Евгения Плющенко не включили в Зал славы из-за политики.

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