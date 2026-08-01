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Спорт

В ЦСКА рассказали, что случилось с ключевым защитником

Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что защитник Мойзес далек от оптимальной формы
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер столичного ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что защитнику Мойзесу нужно набирать физические кондиции. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Понятно, что Мойзес не в оптимальной форме, это не тот Мойзес к которому мы привыкли. Но у нас нет других вариантов, он будет набирать форму через матчи. Надеемся, что он вернет оптимальные кондиции как можно скорее», — заявил Игдисамов.

Встреча, которая прошла на «ВЭБ Арене» 1 августа, завершилась со счетом 1:1. На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» 8 августа, команды выйдут на поле 20:30 по московскому времени.

Ранее в «Крыльях Советов» пояснили причину ничьей с ЦСКА.

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