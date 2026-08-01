Игрок «Крыльев Советов»: мы могли обыгрывать ЦСКА

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Максим Витюгов заявил, что команда могла обыгрывать столичный ЦСКА в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Михайло Баньяц хорошо выкатил мне. Осталось только в дальний попасть. Повезло. В концовке не смогли разыграть атаку «пять в три». Могли выигрывать, но в целом грех жаловаться», — сказал Витюгов.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 32-й минуте счет открыл игрок ЦСКА Матия Попович. Максим Витюгов сравнял счет на 62-й минуте. В турнирной таблице РПЛ ЦСКА занимает первое место, набрав четыре очка, клуб из Самары располагается на девятой строчке с двумя баллами.

В следующем туре ЦСКА сыграет с «Ростовом». Встреча пройдет 8 августа, команды выйдут на поле 20:30 по московскому времени. «Крылья Советов» встретятся в третьем туре РПЛ с калининградской «Балтикой». Матч состоится 8 августа. Команды выйдут на поле в 15:30 по московскому времени.

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