Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Спорт

Стали известны составы махачкалинского «Динамо» и «Локомотива» на матч РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Московский «Локомотив» и махачкалинское «Динамо» объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Сильянов, Пиняев, Раков, Руденко, Морозов, Бакаев, Батраков, Карпукас.

«Динамо»: Т. Магомедов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Лесовой, Миро, Агаларов, Алшацев, Мрезиг, Глушков, Сундуков.

Встреча состоится 1 августа. Команды выдут на поле в 18:30 по московскому времени.

1 августа стало известно, что турецкий «Галатасарай» достиг договоренности по условиям контракта с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Согласно его информации, турецкий клуб отправил «железнодорожникам» «официальное письмо о заинтересованности», после чего между клубами начались официальные переговоры. Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей.

Ранее в «Локомотиве» не исключили ухода Батракова из команды.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что из сериалов посмотреть в августе. «Алиса в Стране чудес», «Звездные войны» в аниме и триллер в духе «Элиты»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!