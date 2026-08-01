Стали известны составы махачкалинского «Динамо» и «Локомотива» на матч РПЛ

Махачкалинское «Динамо» и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ

Московский «Локомотив» и махачкалинское «Динамо» объявили составы на матч Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Сильянов, Пиняев, Раков, Руденко, Морозов, Бакаев, Батраков, Карпукас.

«Динамо»: Т. Магомедов, Аларкон, Сандрачук, Алибеков, Лесовой, Миро, Агаларов, Алшацев, Мрезиг, Глушков, Сундуков.

Встреча состоится 1 августа. Команды выдут на поле в 18:30 по московскому времени.

1 августа стало известно, что турецкий «Галатасарай» достиг договоренности по условиям контракта с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

Согласно его информации, турецкий клуб отправил «железнодорожникам» «официальное письмо о заинтересованности», после чего между клубами начались официальные переговоры. Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам прошедшего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги, забив 13 мячей.

Ранее в «Локомотиве» не исключили ухода Батракова из команды.